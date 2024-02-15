Только яйца и помидоры: невероятно вкусный и простой завтрак для всей семьи

Блюдо обязательно покорит всех

Вкуснейший рецепт завтрака для всей семьи с минимум ингредиентов – все готовится быстро, а получается невероятно питательным. Рассказываем, как приготовить блюдо на утро для всей семьи только из яиц и помидоров.

Ингредиенты

Помидоры – 4 крупных штуки.

Яйца – 4 штуки.

Сыр Моцарелла – 70 граммов.

Чеснок.

Кукурузный крахмал – 1 столовая ложка.

Зеленый лук, соль, перец, майонез по вкусу.

Пошаговый рецепт завтрака из яиц и помидоров

1. Отрезаем верхушку помидоров и ложкой достаем из них внутренности.

2. Режем зеленый лук и добавляем его внутрь помидора.

3. Берем ломтик сыра и добавляем его в помидор.

4. Туда же кладем по одному яйцу, сверху солим, перчим и покрываем майонезом с тертым сыром.

5. Ставим в духовку на 200 градусов на 25 минут.

6. В это время томатные сердцевинки измельчаем с чесноком, варим до кипения, добавив кукурузный крахмал.

7. Готовые помидоры поливаем соусом. Завтрак готов! Приятного аппетита!