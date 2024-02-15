Только яйца и помидоры: невероятно вкусный и простой завтрак для всей семьи

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Вкуснейший рецепт завтрака для всей семьи с минимум ингредиентов – все готовится быстро, а получается невероятно питательным. Рассказываем, как приготовить блюдо на утро для всей семьи только из яиц и помидоров.
1. Отрезаем верхушку помидоров и ложкой достаем из них внутренности.
2. Режем зеленый лук и добавляем его внутрь помидора.
3. Берем ломтик сыра и добавляем его в помидор.
4. Туда же кладем по одному яйцу, сверху солим, перчим и покрываем майонезом с тертым сыром.
5. Ставим в духовку на 200 градусов на 25 минут.
6. В это время томатные сердцевинки измельчаем с чесноком, варим до кипения, добавив кукурузный крахмал.
7. Готовые помидоры поливаем соусом. Завтрак готов! Приятного аппетита!
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