Ко Дню влюбленных: готовим шоколадный рулет с клубникой

Побалуйте вторую половинку вкуснейшим десертом в День Святого Валентина

Этот рецепт – для особого случая. Предлагаем вам приготовить нежнейшее лакомство к празднику Всех Влюбленных и удивить вторую половинку. Любимый человек непременно оценит ваши труды.

Для приготовления шоколадного рулета с клубникой вам понадобится:

1 упаковка смеси для приготовления бисквита

100 граммов мягкого сливочного масла

100 граммов сливочного сыра

2 столовые ложки сахарной пудры

50 граммов замороженной клубники

200 граммов шоколада

2 столовые ложки кокосового масла.

Форма для коржа

1. Сначала включите духовку на режим 180 градусов. Приготовьте бисквитное тесто из смеси. Выпекать его нужно примерно 30 минут до готовности.

2. Взбейте размягченное масло и сливочный сыр в течение двух минут, используя отдельную миску. Вам нужен средний режим взбивания.

3. Выключите миксер и добавьте к сыру и маслу сахарную пудру. Начните взбивать смесь до получения пышной глазури.

4. Остывший бисквитный корж нарежьте на мелкие кусочки и положите в отдельную чашу. Добавьте туда четверть стакана глазури. Все тщательно перемешайте.

5. Разложите пищевую пленку по поверхности формы. Туда выложите получившееся "тесто". Сверху накройте "тесто" еще одним слоем пленки.

6. Переложите "тесто" в пленке на рабочую поверхность. Хорошенько выровняйте линейкой.

7. Измельчите клубнику. Добавьте ее к оставшейся глазури и тщательно перемешайте.

8. Снимите верхнюю пленку с "теста" и вылейте туда клубнику с глазурью. Скатайте рулет и поставьте его в холодильник.

9. На водяной бане растопите шоколад с кокосовым маслом. Когда смесь немного остынет, полейте ею рулет и украсьте десерт клубникой.

10. Поставьте десерт охлаждаться на 5-10 минут. Все! Ваш праздничный рулет готов. Наслаждайтесь!

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