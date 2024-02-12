Пальчики оближешь: готовим нежнейший тирамису

Чем удивить домашних? Конечно же, любимым десертом

Тирамису – один из самых популярных десертов. Предлагаем вам приготовить вкуснейшее лакомство без выпечки. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

100 граммов печенья савоярди

3 желтка

1/3 стакана сахара

3 столовые ложки коньяка

170 граммов сыра маскарпоне

1/2 стакана сливок 33%-ной жирности

1 чайная ложка растворимого кофе

1/4 стакана воды

Какао для подачи.



1. Начинаем готовить наш тирамису. Для начала подготовим все продукты и помоем яйца. Белки отделяем от желтков. Сахар смешиваем с желтками в миске, которая выдержит высокую температуру. Ставим ее на водяную баню. Через несколько минут начинаем взбивать массу миксером. Когда она немного посветлеет, нужно добавить коньяк и взбить еще раз смесь в течение одной минуты. После этого снимаем чашу с водяной бани.

2. В другой миске взбиваем сыр не дольше 30 секунд. Затем постепенно вливаем туда сливки и продолжаем взбивать до получения плотной консистенции. После этого смешиваем получившийся крем с яичной массой. На этот раз нужно использовать венчик.

3. Далее начинаем собирать наш тирамису в посуде для подачи десерта. Окунаем кусочки печенья в воду с растворимым кофе. Складываем их первым слоем, а сверху наливаем немного крема. Затем кладем еще один слой палочек и также покрываем их кремом. После этого ставим наш десерт охлаждаться на 8 часов. Перед подачей обязательно украсьте тирамису какао. Наслаждайтесь!

Ранее на "Утро.ру" был опубликован рецепт торта, который можно приготовить за считанные минуты.