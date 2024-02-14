Песочное печенье на скорую руку: готовим лакомство к завтраку

Попробуйте рецепт печенья, которое просто тает во рту

Часто на завтрак по привычке мы готовим кашу или яичницу. Иногда – сырники, если есть время. На разнообразие утреннего меню не всегда хватает времени. Однако есть рецепты, которые не требуют много усилий, а результат может приятно удивить. Так, например, используя всего лишь несколько ингредиентов можно приготовить рассыпчатое песочное печенье без использования яиц и соды. Попробуйте! Вам понравится!

Для приготовления песочного печенья нужно:

2 стакана муки

Пачка сливочного масла (200 граммов)

Четверть стакана сахарной пудры.





Для начала размягчите сливочное масло. Лучше всего его достать из холодильника вечером, чтобы к утру оно растаяло. Перемешайте масло с мукой и сахарной пудрой. Если вы любите различные добавки и специи, то в тесто можно добавить измельченные грецкие орехи, сушеную клюкву или, например, кардамон, мускатный орех и корицу.

Варианты формы

Первый вариант

Можно скатать колбаску, положить ее в холодильник на 20 минут, а после нарезать на равные кусочки.

Второй вариант

Если вам не терпится начать готовить песочное печенье, то вы можете разложить тесто ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой, и начать выпекать вкусняшку.

Третий вариант

Положить тесто в холодильник на 20 минут. Затем раскатать блин толщиной примерно 0,5 см и вырезать печенье любимой формой.

После этого поставьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте его в течение 15 минут. Ваше песочное печенье готово! Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом нежнейшего десерта.