Песочное печенье на скорую руку: готовим лакомство к завтраку

Песочное печенье на скорую руку: готовим лакомство к завтраку
Фото: кадр youtube.com
Попробуйте рецепт печенья, которое просто тает во рту

Часто на завтрак по привычке мы готовим кашу или яичницу. Иногда – сырники, если есть время. На разнообразие утреннего меню не всегда хватает времени. Однако есть рецепты, которые не требуют много усилий, а результат может приятно удивить. Так, например, используя всего лишь несколько ингредиентов можно приготовить рассыпчатое песочное печенье без использования яиц и соды. Попробуйте! Вам понравится!

Для приготовления песочного печенья нужно:

  • 2 стакана муки
  • Пачка сливочного масла (200 граммов)
  • Четверть стакана сахарной пудры.


Для начала размягчите сливочное масло. Лучше всего его достать из холодильника вечером, чтобы к утру оно растаяло. Перемешайте масло с мукой и сахарной пудрой. Если вы любите различные добавки и специи, то в тесто можно добавить измельченные грецкие орехи, сушеную клюкву или, например, кардамон, мускатный орех и корицу.

Варианты формы

Первый вариант

Можно скатать колбаску, положить ее в холодильник на 20 минут, а после нарезать на равные кусочки.

Второй вариант

Если вам не терпится начать готовить песочное печенье, то вы можете разложить тесто ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой, и начать выпекать вкусняшку.

Третий вариант

Положить тесто в холодильник на 20 минут. Затем раскатать блин толщиной примерно 0,5 см и вырезать печенье любимой формой.

После этого поставьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте его в течение 15 минут. Ваше песочное печенье готово! Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом нежнейшего десерта.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Симоньян публично призвала изменить закон о частной собственности

Главред "России сегодня" обозначила свою позицию

Оскорбивший патриотов сатирик Геннадий Хазанов вернулся за деньгами русских

Артист планирует дать несколько концертов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей