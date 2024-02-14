Песочное печенье на скорую руку: готовим лакомство к завтраку

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Часто на завтрак по привычке мы готовим кашу или яичницу. Иногда – сырники, если есть время. На разнообразие утреннего меню не всегда хватает времени. Однако есть рецепты, которые не требуют много усилий, а результат может приятно удивить. Так, например, используя всего лишь несколько ингредиентов можно приготовить рассыпчатое песочное печенье без использования яиц и соды. Попробуйте! Вам понравится!
Для приготовления песочного печенья нужно:
Для начала размягчите сливочное масло. Лучше всего его достать из холодильника вечером, чтобы к утру оно растаяло. Перемешайте масло с мукой и сахарной пудрой. Если вы любите различные добавки и специи, то в тесто можно добавить измельченные грецкие орехи, сушеную клюкву или, например, кардамон, мускатный орех и корицу.
Варианты формы
Первый вариант
Можно скатать колбаску, положить ее в холодильник на 20 минут, а после нарезать на равные кусочки.
Второй вариант
Если вам не терпится начать готовить песочное печенье, то вы можете разложить тесто ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой, и начать выпекать вкусняшку.
Третий вариант
Положить тесто в холодильник на 20 минут. Затем раскатать блин толщиной примерно 0,5 см и вырезать печенье любимой формой.
После этого поставьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте его в течение 15 минут. Ваше песочное печенье готово! Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом нежнейшего десерта.
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