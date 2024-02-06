Французский десерт из трех ингредиентов: нежный крем тает во рту

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Многие российские хозяйки предпочитают магазинным сладостям приготовленные дома лакомства. Благодаря обилию рецептов, представленных на просторах интернета, можно легко подобрать блюдо, приготовление которого не займет много времени, однако на выходе получится нежное и очень вкусное угощение. "Утро.ру" предлагает попробовать простой в исполнении, но очень изысканный французский десерт из трех ингредиентов.
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