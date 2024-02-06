Французский десерт из трех ингредиентов: нежный крем тает во рту

Французский десерт из трех ингредиентов: нежный крем тает во рту
Фото: www.unsplash.com
Гости будут в восторге

Многие российские хозяйки предпочитают магазинным сладостям приготовленные дома лакомства. Благодаря обилию рецептов, представленных на просторах интернета, можно легко подобрать блюдо, приготовление которого не займет много времени, однако на выходе получится нежное и очень вкусное угощение. "Утро.ру" предлагает попробовать простой в исполнении, но очень изысканный французский десерт из трех ингредиентов.

Ингредиенты


Для нежнейшего французского крема "Шантильи" требуется пол-литра жирных сливок, 90 г сахарного песка. Также для десерта понадобится три инжира.

Пошаговый рецепт приготовления


Очень важно, чтобы сливки, из которых будем делать французский крем "Шантильи", были хорошенько охлаждены. Для этого отправляем пачку в холодильник, как минимум, на три часа.

Охлажденные сливки хорошенько взбиваем блендером, они должны принять нежную воздушную консистенцию. Затем добавляем сахарный песок и еще раз тщательно перемешиваем. Можно использовать сахарную пудру.

Инжир нужно разделить на половинки, отделить мякоть и положить ее в отдельную емкость. Теперь хорошенько растираем мякоть до однородного состояния.

Аккуратно начинаем добавлять инжир в сливочную смесь, при этом не прекращаем взбивать ее блендером. Взбиваем до появления крепких пиков.

Нежный десерт подаем в креманках. Гостей точно восхитит невероятно изысканное и таяющее во рту лакомство.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом итальянской фриттаты.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей