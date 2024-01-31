Волшебный шоколадный десерт из овсянки: невероятно вкусный завтрак

Волшебный шоколадный десерт из овсянки: невероятно вкусный завтрак
Фото: кадр из youtube
Оказывается, здоровая еда может быть приносить наслаждение

Врачи говорят, что первый прием пищи за день должен быть здоровым. К сожалению, нередко полезная еда бывает пресной и невкусной. Но, к счастью, существует масса рецептов, которые сочетают и вкус, и пользу для организма. Пирожные из овсянки – один из них.

Этот рецепт мы открыли случайно, гадая, как утилизировать последнюю порцию крупы. Каша надоела, оладушки тоже. К счастью, в доме были какао и творог, так что рецепт, найденный в интернете, получилось воплотить.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Овсяные хлопья – 1 ст. л.
  • Какао – 1 ст. л.
  • Молоко – 50 мл
  • Разрыхлитель – ½ ч. л.
  • Мягкий творог – 100 г
  • Подсластитель, ягоды или джем по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Измельчите в блендере овсяные хлопья.
2. Вбейте туда одно яйцо, насыпьте какао и разрыхлитель.
3. Влейте молоко.
4. Смешайте тесто, похожее консистенцией на жирную сметану.
5. На разогретой сковородке выпекайте тесто. 2-3 минуты на каждую сторону.
6. Приготовьте крем, смешав подсластитель, ягоды и мягкий творог.
7. Смажьте кремом блин, сложите пополам и разрежьте на две части.
8. При желании можно украсить верх орехами или теми же ягодами.
Приятного аппетита.

Ранее мы давали рецепт быстрого шоколадного десерта, который получается даже вкуснее, чем в кафе.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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