Волшебный шоколадный десерт из овсянки: невероятно вкусный завтрак

Оказывается, здоровая еда может быть приносить наслаждение

Врачи говорят, что первый прием пищи за день должен быть здоровым. К сожалению, нередко полезная еда бывает пресной и невкусной. Но, к счастью, существует масса рецептов, которые сочетают и вкус, и пользу для организма. Пирожные из овсянки – один из них.

Этот рецепт мы открыли случайно, гадая, как утилизировать последнюю порцию крупы. Каша надоела, оладушки тоже. К счастью, в доме были какао и творог, так что рецепт, найденный в интернете, получилось воплотить.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Овсяные хлопья – 1 ст. л.

Какао – 1 ст. л.

Молоко – 50 мл

Разрыхлитель – ½ ч. л.

Мягкий творог – 100 г

Подсластитель, ягоды или джем по вкусу.



Пошаговый рецепт приготовления:

1. Измельчите в блендере овсяные хлопья.2. Вбейте туда одно яйцо, насыпьте какао и разрыхлитель.3. Влейте молоко.4. Смешайте тесто, похожее консистенцией на жирную сметану.5. На разогретой сковородке выпекайте тесто. 2-3 минуты на каждую сторону.6. Приготовьте крем, смешав подсластитель, ягоды и мягкий творог.7. Смажьте кремом блин, сложите пополам и разрежьте на две части.8. При желании можно украсить верх орехами или теми же ягодами.Приятного аппетита.

Ранее мы давали рецепт быстрого шоколадного десерта, который получается даже вкуснее, чем в кафе.

