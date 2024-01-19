Тающий во рту "Медовик" из творога: от такого десерта невозможно оторваться

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Предлагаем читателям рецепт волшебного "Медовика", который можно есть даже на ночь – с такими ингредиентами можно не так сильно переживать о фигуре.
Для приготовления коржей нам потребуется 150 граммов кукурузной муки, чайная ложка пищевой соды, три куриных яйца, 150 граммов меда, натуральный йогурт – также 150 граммов.
Крем потребует в приготовлении минимальных усилий – 70 граммов меда и 500 граммов творога.
Способ приготовления
1. Разогреваем духовку до 180 градусов, разбиваем в миске яйца, добавляем мед и йогурт. Все отлично перемешиваем. Затем просеиваем через сито муку, добавляя сверху соды. Все перемешиваем венчиком. Внимание: идеальное тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану.
2. Застилаем противень пергаментной бумагой и размазываем тесто. Выпекаем порядка 20 минут, пока коржи не станут карамельного цвета. Далее разрезаем коржи на четыре части.
3. Замешиваем творог с медом и перемешиваем до однородного состояния – должен получиться крем. Выкладываем его на коржи и присыпаем крошкой. Оставляем на ночь в холодильнике.
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