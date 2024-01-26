Невероятно нежный утренний десерт с бананами: справятся даже дети

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Очень вкусный и нежный десерт, причем не надо хлопотать над тестом, начинкой, запекать в духовке и вообще возиться. Дочь нашла в интернете рецепт и решила попробовать приготовить его. Получилось изумительно, теперь карамельно-шоколадный кекс с бананами – любимое семейное блюдо.
Благодаря любопытству дочери в семейном меню теперь есть потрясающий, легкий и безумно вкусный десерт.
Раньше мы давали рецепт нежного французского торта, на приготовление которого уйдет не более 10 минут.
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