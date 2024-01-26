Невероятно нежный утренний десерт с бананами: справятся даже дети

Рецепт очень прост и не требует кулинарных умений даже на бытовом уровне

Очень вкусный и нежный десерт, причем не надо хлопотать над тестом, начинкой, запекать в духовке и вообще возиться. Дочь нашла в интернете рецепт и решила попробовать приготовить его. Получилось изумительно, теперь карамельно-шоколадный кекс с бананами – любимое семейное блюдо.





Ингредиенты:

Бананы – 3 шт

Сливочное масло – 20 гр

Тростниковый сахар – 1 ст л с горкой

Сахар – 50 гр

Растительное масло – 50 мл

Молоко – 100 мл

Яйцо – 1 шт

Ванильный сахар – 10 гр

Мука – 130 гр

Какао – 20 гр

Разрыхлитель – 10 гр.

Пошаговый рецепт приготовления десерта:

1. Бананы разрезать вдоль.2. Растопить на сковороде масло, включив медленный огонь. Сделать из тростникового сахара карамель.3. Положить на нее бананы разрезом вниз и выключить плиту.Смешать яйцо, масло, сахар, молоко и ванильный сахар. Взбить венчиком.4. Потом добавить туда муку, какао и разрыхлитель, предварительно просеянные ситом, и замесить густое тесто.5. Аккуратным слоем выложить на бананы, подровнять верх. 6. Закрыть крышкой сковороду и на 25 минут оставить на медленном огне.7. По прошествии этого времени снять крышку, накрыть сковороду плоской тарелкой и перевернуть на нее получившийся торт. Чуть остудив, нарезайте ломтями и ешьте с удовольствием.

Благодаря любопытству дочери в семейном меню теперь есть потрясающий, легкий и безумно вкусный десерт.

Раньше мы давали рецепт нежного французского торта, на приготовление которого уйдет не более 10 минут.

