Итальянский десерт из трех ингредиентов: нежнейший тортик сметут

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Опытные домохозяйки давно знают, что для создания кулинарного шедевра вовсе не требуется совершать подвиг и проводить целый день на кухне. Например, изысканный итальянский десерт "Тирамису" в упрощенном варианте можно приготовить всего из трех ингредиентов. При этом его вкусовые качества поразят домашних и гостей.
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