Простой лайфхак сделает более ярким ваш праздничный стол

Традиционно на Пасху принято красить яйца в красный цвет. Однако многие предпочитают делать одно из главных праздничных блюд разноцветным. Чтобы не использовать искусственные красители, стоит обратить внимание на один интересный лайфхак. Если сварить яйца с этим натуральным ингредиентом, они приобретут сиреневый или темно-синий цвет.

Ингредиенты:

10 куриных яиц,

70 гр. чая каркаде,

1 литр воды.

Приготовление:

Прежде всего, нужно насыпать в кастрюлю чай каркаде и залить его водой. Затем промыть яйца и положить в емкость с водой и чаем. Далее поставить кастрюлю на газ и довести жидкость до кипения. После закипания сделать огонь слабее и варить 10 минут, накрыв крышкой кастрюлю.

Далее нужно внять кастрюлю с огня и застелить заранее подготовленную тарелку бумажными полотенцами. Несколько яиц оставить в кастрюле, а остальные достать оттуда и выложить на тарелку. Через 20-30 секунд они потемнеют и станут сиреневыми.

После того, как яйца в кастрюле полностью остынут, достать их из кастрюли. Они получатся более яркие, синего цвета. Так, с помощью чая каркаде можно получить пасхальные яйца двух разных цветов.

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