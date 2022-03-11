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Наступила весна, а значит совсем скоро наступит время праздновать главный христианский праздник – Пасху. Главным его блюдом является кулич, который можно самостоятельно испечь дома. Если вы переживаете, что приготовление займет много времени, рецепт кулича без дрожжей станет настоящим спасением. С его помощью вы испечете десерт намного быстрее, а результат вас действительно порадует.
300 гр. муки,
100 гр. сахара,
100 гр. сливочного масла,
100 гр. изюма,
200 мл. молока,
3 куриных яйца,
1 чайная ложка разрыхлителя,
2 столовые ложки сахарной пудры,
1 щепотка соли.
Сначала нужно отделить белки от желтков. Белки оставить в отдельной емкости, а желтки в глубокой миске взбить с сахаром. Добавить в массу мягкое сливочное масло и перемешать до однородности.
Отдельно соединить муку, соль и разрыхлитель. Обязательно следует просеять полученную смесь, чтобы не было комочков, и добавить ее к взбитым желткам, продолжая перемешивать. Далее нужно подогреть молоко, и после этого добавить в тесто.
Теперь необходимо взбить белки до состояния плотной пены. Добавить их к тесту и перемешать до однородного состояния. Изюм нужно слегка обвалять в муке и также положить в тесто, окончательно перемешав.
Формы для запекания куличей нужно смазать сливочным маслом и немного присыпать мукой. Далее необходимо перелить туда тесто и поставить выпекаться в духовку при температуре 190 градусов. Готовые куличи украсить глазурью или сахарной пудрой по своему усмотрению.
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