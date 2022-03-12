Зразы с грибами: рецепт ароматного постного ужина

Великолепное блюдо из детства, от которого трудно оторваться

Если в детстве вам готовила мама или бабушка те самые зразы из картофеля и грибов, то вы, конечно, помните тот неповторимый и великолепный вкус блюда с золотистой и хрустящей корочкой. Оторваться от такого угощения просто нереально. А вот про постные зразы с грибами вспоминают реже – потому как они и сложнее, и требуют больше времени для приготовления. Если есть желание – приготовьте обязательно. Это настоящий шедевр кулинарии, который еще вкуснее классического варианта.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 кг крахмалистого картофеля
  • 2 столовые ложки манки
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала
  • 3 столовое ложки оливкового масла (столько же потребуется для обжаривания)
  • кукурузная или пшеничная мука
  • соль
  • 500 граммов шампиньонов
  • 2 луковицы
  • свежемолотый черный перец


Способ приготовления

Начинаем с основы – отвариваем картофель в мундире в кастрюле до мягкого состояния. Обдаем холодной водой, немного остужаем и чистим его на терке. Солим и заливаем манкой. Перемешайте картофельную массу и добавьте туда подсолнечное масло, обсыпьте крахмалом. Еще раз добавляем масло и перемешиваем. 

Пора заняться начинкой: протираем грибы (или же измельчаем). Нарезаем мелко лук, нагреваем на огне в сотейнике масло, обжариваем до золотистого цвета и добавляем грибы. Приправляем солью с перцем.

Теперь готовим из нашего картофельного теста круглые лепешки. В центр кладем грибную начинку и лепим котлетки. Обваляйте в муке и пожарьте в масле до румяного цвета. Через несколько минут можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

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