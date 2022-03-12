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Если в детстве вам готовила мама или бабушка те самые зразы из картофеля и грибов, то вы, конечно, помните тот неповторимый и великолепный вкус блюда с золотистой и хрустящей корочкой. Оторваться от такого угощения просто нереально. А вот про постные зразы с грибами вспоминают реже – потому как они и сложнее, и требуют больше времени для приготовления. Если есть желание – приготовьте обязательно. Это настоящий шедевр кулинарии, который еще вкуснее классического варианта.
Начинаем с основы – отвариваем картофель в мундире в кастрюле до мягкого состояния. Обдаем холодной водой, немного остужаем и чистим его на терке. Солим и заливаем манкой. Перемешайте картофельную массу и добавьте туда подсолнечное масло, обсыпьте крахмалом. Еще раз добавляем масло и перемешиваем.
Пора заняться начинкой: протираем грибы (или же измельчаем). Нарезаем мелко лук, нагреваем на огне в сотейнике масло, обжариваем до золотистого цвета и добавляем грибы. Приправляем солью с перцем.
Теперь готовим из нашего картофельного теста круглые лепешки. В центр кладем грибную начинку и лепим котлетки. Обваляйте в муке и пожарьте в масле до румяного цвета. Через несколько минут можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
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