Быстрый рецепт творожной пасхи

продолжениеРоскошное угощение: рецепт изысканной царской пасхи
На приготовление тратится всего полчаса

Творожная пасха традиционно готовится на одноименный праздник с использованием изюма и других ингредиентов. Блюдо получается невероятно нежным, а время, которые вы потратите на его, составит буквально полчаса. 

Ингредиенты: 

60 гр. сметаны, 

250 гр. творога, 

40 гр. сахарной пудры, 

100 гр. изюма, 

1 столовая ложка лимонной цедры, 

50 гр. сливочного масла, 

1 чайная ложка ванильного экстракта. 

Приготовление: 

Для пасхи необходимо приобрести творог и сметану высокого процента жирности. Творог нужно сначала протереть, чтобы не было комочков, а затем взбить блендером. После этого перемешать его еще раз с растопленным сливочным маслом. Положить туда сметану, продолжая перемешивать. В творожную смесь также нужно выложить сахарную пудру и  экстракт ванили и окончательно взбить. В результате должна получиться воздушная масса. 

После этого туда нужно положить изюм вместе с цедрой лимона, перемешивая массу ложкой. Далее взять пасочницу (специальную форму для приготовления данного блюда) и застелить ее марлей, которая должна быть сложена минимум в 3 слоя. Ее края должны свисать по бокам. Творожное тесто положить в пасочницу, как следует утрамбовывая ее. Наконец, пасочницу нужно поставить в миску, завернуть марлю, а сверху поставить груз, чтобы он придавил творожное тесто. Убрать ее в холодильник примерно на полдня. 

Ранее "Утро" делилось рецептом разноцветных пасхальных яиц без использования искусственной краски. 

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