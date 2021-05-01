Как приготовить пасху с кедровыми орешками - рецепт от шеф-повара

продолжениеПасха-2022: разноцветные яйца без искусственных красителей
Одно из главных угощений в Христово Воскресенье получится нежным и вкусным

Послезавтра великий праздник отметят православные. Блюда к застолью уже готовятся. Одни хозяйки успели испечь куличи и покрасить яйца накануне, другие еще делают это, а третьи отложили на завтра.

А вот пасхи наверняка мало у кого стоят в холодильниках. И есть время использовать еще один довольно простой рецепт. 

Следуя ему, удастся порадовать домочадцев и гостей. Ведь одно из главных угощений в Христово Воскресенье получится феноменальным.

По его словам, основным во вкусной пасхе является творог с  жирностью не меньше 15%. Его для 1 кг нужно 600 граммов.

Также потребуются 100 г сахара, 50 мл молока, 100 мл сливочного масла и 2 яичных желтка. Не помешает и какао-порошок или шоколад, граммов 80.

Все их надо тщательно смешать и нагреть на водяной бане так, чтобы, когда поверху проводить лопаткой, протянулась дорожка. Затем следует добавить растопленное масло, снова все хорошенько вымешать, после чего протереть через сито.

Полученную массу нужно выложить в марлю так, чтобы влага из нее стекла, и оставить на ночь. Утром пора добавлять изюм или что-то еще.

Однако здорово будет, если всыпать кедровые орешки. "Получается феноменальная пасха", отметил шеф-повар Сергей Малаховский, цитирует "Пятый канал"

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт творожной пасхи с тремя видами шоколада. На ее приготовление уйдет не так много времени.

Также сообщалось, как приготовить творожную пасху без масла и яиц. Такое сладкое блюдо получится из минимума продуктов и будет не менее вкусным, чем другие.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей