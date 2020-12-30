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Аппетитный салат "Москвичка" – идеальное блюдо к Новому году. Сочетание куриного филе с цитрусами приятно удивит собравшихся, а интересная подача блюда с сырными шариками сделает его главным украшением стола. Кроме того, угощение готовится без добавления майонеза.
Ингредиенты для салата "Москвичка": куриная грудка – 300 г, твердый сыр – 150 г, апельсин – 1 шт., кукуруза – 3 ст. л., сметана – 6 ст. л., горчица – 1 ч. л., лимонный сок – 2 ч. л., мед – 1 ч. л., специи, плавленый сыр – 4 шт., фисташки – 150 г, виноград, цедра.
Способ приготовления новогоднего салата без майонеза
Куриное филе варим и режем на небольшие кусочки. Кубиками такого же размера нарезаем сыр и очищенный апельсин. Смешиваем продукты и добавляем консервированную кукурузу.
Теперь делаем заправку для праздничного блюда. Сметану перемешиваем с горчицей, соком лимона и цедрой, а затем добавляем мед с солью и перцем. В блюдо можно также порвать листья свежего салата, а затем заправить мясо с апельсинами сметаной.
Салат "Москвичка" подается с сырными шариками – приступаем к их приготовлению. Натираем плавленый сыр и перемешиваем его с 3 ст. л. сметаны. Очищенные фисташки измельчаем скалкой или блендером.
Затем кладем виноград с центр сырной массы и формируем небольшие шарики. Далее обваливаем их в фисташках и выкладываем по краям тарелки. Блюдо можно посыпать свежей зеленью и перцем.
Вкусный и красивый салат без майонеза на Новый год готов! Приятного аппетита!
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