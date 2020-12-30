Это невероятно вкусное угощение сочетается с абсолютно любым гарниром

Блюда из курицы нежны и легки, поэтому хорошо подходят для столь позднего ужина, как в Новый год. Хозяйка не устанет после приготовления такого горячего, а близкие оценят ее старание и желание накормить их полезной едой.

Ингредиенты

Для карманчиков: четыре филе из куриной грудки, два – три кусочка хлеба (лучше – батона), соль, черный перец – по вкусу, мука на обвалку, немного растительного масла – чтобы жарить.

Для начинки: 100 г твердого сыра, 2 ст. л. вяленых помидоров, один зубчик чеснока, 2 – 3 ст. л. сметаны, соль, черный перец – по вкусу, пару веточек петрушки.

Приготовление куриных карманчиков с аппетитной начинкой

Вначале нужно сделать в каждом курином филе надрез – это и будет кармашек, посолить, поперчить и оставить на несколько минут – чтобы промариновалось. Тем временем делается начинка.

Для нее сперва следует убрать с кусочков батона корку и измельчить их в комбайне в мелкое крошево. Туда добавить стружки натертого мелко сыра и горсточку порезанных вяленых помидоров и петрушки, сметану, соль и перец – на усмотрение.

Все это необходимо тщательно перемешать. Полученной смесью нужно заполнить "карманчики". Скрепив надрезы зубочистками, надо обмакнуть их в муке. Дальше – в небольшом количестве масла и очень быстро обжарить филе на сковороде – минут по 5 с каждой стороны.

Затем следует отправить грудки в прогретую до 200 градусов духовку не больше чем на полчаса.



Куриные карманчики с аппетитной начинкой готовы! Разложив их на тарелки и добавив гарнир, можно подавать к праздничному столу. Приятного аппетита в Новый год!



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