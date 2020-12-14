Для приготовления этого блюда потребуется много времени, но результат обрадует

Многие россияне любят холодец. Эта закуска долго готовится, а затем немало времени застывает. Тем, кто готов запастись терпением, рассказываем, как удивить гостей в Новый год 2021.

Ингредиенты для классического холодца: по две свиные ножки и рульки, мясо свинины – 1 кг, вода – 6 литров, один лук, черный перец горошком – 11 шт, душистый перец – 6 горошин, молотый перец по вкусу, лист лаврушки, соль – 3 ст.л..

Пошаговый способ приготовления: куски свинины нужно помыть, удалить копыта. Затем все части залить водой в большой кастрюле. Поставить на огонь. Когда закипит вода, снять пену. Затем добавить все горошины двух видов перца и целую очищенную луковицу, а также лавровый лист.

Варить мясо на небольшом огне три часа, иногда помешивая. Крышку лучше не до конца закрыть. Затем высыпать две ложки соли. Держите на огне еще два часа. Выньте мясо, если оно легко отходит от костей, и остудите его. Мясо мелко нарезать. Затем продукт разложите по мискам, где будет готовый холодец. На этом этапе можно поперчить мясо.

Воду в кастрюле процедите, досолите и налейте в миски. Оставьте посуду в холодильнике на ночь, чтобы блюдо застыло.

Холодец к Новому году готов!

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