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До Нового года осталось всего две недели – самое время обдумать праздничное меню. Слоеный салат "Царский сюрприз" с креветками и яйцом украсит любой стол и несомненно удивит гостей необычным сочетанием продуктов.
Ингредиенты для новогоднего салата: креветки – 250 г, яйца – 4 шт., твердый сыр – 200 г, сливочное масло – 150 г, чернослив – 150 г, грецкие орехи – 100 г, майонез – 200 г.
Рецепт приготовления салата с черносливом и грецкими орехами:
"Царский сюрприз" – слоеный салат, поэтому перед его сборкой необходимо подготовить все ингредиенты. Яйца варим вкрутую и натираем на средней терке. Так же измельчаем сыр. Вареные креветки очищаем от панциря, можно сразу купить готовые.
Грецкие орехи слегка подсушиваем на сковороде или в духовке, тем временем размачиваем чернослив в горячей воде. В сухофруктах делаем небольшие надрезы и кладем туда орехи – это и является особенностью блюда.
Теперь можно приступить к формированию слоев. Продукты выкладываем в следующем порядке: яйца, сыр, майонез, чернослив с орехами, майонез, тертое сливочное масло, креветки, майонез, сыр, майонез, яйца.
Украсить праздничное блюдо можно черносливом или креветками, дополнив сеточкой из майонеза и свежей зеленью. Все зависит от вашей фантазии.
Новогодний салат "Царский сюрприз" готов! Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" также опубликовало варианты закусок для праздничного стола.
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