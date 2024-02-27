Какие знаки просто созданы друг для друга: любовь неизбежна

Какие знаки просто созданы друг для друга: любовь неизбежна
Фото: freepik.com
Названы знаки зодиака, у которых самая страстная любовь

В гороскопы, астрологию и "вот это все" верят далеко не все. Но все же подозрительное сходство некоторых черт характера у разных людей, рожденных под одним знаком Зодиака, что-то да значит. И как минимум можно предположить, что звезды имеют влияние на нашу жизнь. Итак, каким же знакам Зодиака суждена наиболее жаркая и страстная любовь?

Скорпион и Овен

Эти двое вполне могут потерять голову друг от друга с первого взгляда. Страсти в этих отношениях хватит на две Бразилии и одну Мексику разом. Влюбленные мгновенно теряют голову друг от друга и не хотят даже на минуту оставаться без своей половинки. Но чересчур сильная страсть может со временем начать приводить к ссорам и конфликтам. Спокойного разговора у такой пары не жди: ссориться они будут вдохновенно и яростно, а это вполне может привести к обидам и душевным травмам и обидам.

Рыбы и Весы

Здесь каждый из пары будет стремиться поразить и восхитить любимого. Весы – ревнители совершенства, и в начале романа сведут Рыб с ума заботой и щедростью. Здесь воцарятся гармония и нежная любовь, а обоим будет казаться, что они знают друг друга тысячу лет. В свою очередь, Рыбы покажут Весам, как не обращать внимания на неприятности и не переживать зря. Отношения этих двух знаков обещают быть гармоничными.

Тельцы и Львы

Эти знаки предпочитают публичность и очень зависят от чужого одобрения. Они охотно будут играть на публику, демонстрируя любовь, чем покорят Тельцов. Им понравятся одинаковые взгляды на жизнь и представления о том, какой должна быть семейная жизнь. Эти знаки согласны работать над созданием идеальной пары, которой будут восхищаться и которой будут завидовать, ведь чужой восторг подпитывает их самооценку и заряжает энергией.

Девы и Раки

Рационалистичные девы и к отношениям подходят с позиций разума, оценивая кандидата по нескольким позициям сразу и только тщательно проанализировав, решают, стоит ли ввязываться в отношения. Но если на пороге Девы возникает Рак, то все идет кувырком. Неугомонная энергия Рака и умение удивлять сначала сбивают Деву с толку, а потом вызывают восхищение. И внезапно ей начинает нравиться отсутствие стабильности и бурная страсть, ставшая почти наркотиком.

Водолеи и Близнецы

Рожденные в мае-июне переменчивы и предпочитают удобства и комфорт. Поэтому они не будут тратить силы на тех, кто, скорее всего, в их жизни ненадолго. Водолеи привлекут их внимание, но вскоре Близнецы осознают, что совсем разные люди с "февральскими" и совместимость отсутствует. Но вопреки логике, они не разбегутся при этом, а наоборот, их начнет тянуть друг к другу и  страсть засверкает фонтаном. Водолеи забудут о своей скрытности и перестанут скрывать свои чувства. Скучать этой паре не придется. Однако, как пишет женский журнал "Клео.ру", неплохо бы по прошествии времени начать трудиться над гармонизацией отношений и установлением баланса.

Ранее мы рассказывали о том, что нейросеть раскрыла тайные страхи знаков Зодиака.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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