Останутся без работы и любви: трем знакам зодиака сильно не повезет в марте

Вселенная будет беспощадна

Долгожданная весна начнется буквально через несколько дней. Для многих приход теплого сезона связан с новыми надеждами и планами. Однако далеко не всем судьба улыбнется в марте. На долю представителей трех зодиакальных домов выпадут серьезные испытания.





Рак

Лев



Козерог