Астролог предрекла трем знакам зодиака глобальные изменения в 2024 году

Не все из них будут хорошими

Астролог Анжела Перл утверждает, что три знака китайского гороскопа в 2024 году столкнутся с глобальными изменениями в своей жизни. Это коснется тех, кто родился в год Тигра, Дракона и Обезьяны.

Больше всех счастливчиками в этом году считаются Тигры. Их ждут благоприятные изменения в личной жизни и карьере, новые знакомства, увлечения. В целом 2024-й приготовил им массу интересного.

Драконов ожидает непростой период, который пройдет под тенденцией к обнулению всего нажитого. Это может привести к тяжелому разводу, потере работы и другим трудностям. Но в конце года представителей этого знака ждет материальное или духовное вознаграждение за пережитые страдания, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

У Обезьян будет благоприятный период в карьерном плане. Возможны неожиданные или долгожданные предложения по работе, окупятся инвестиции, появится новый интересный проект, который выведет вас на более значимые профессиональные высоты.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что представители двух знаков зодиака столкнутся с небывалой удачей в феврале.