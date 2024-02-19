Любовный триумф и куча денег: названы самые счастливые знаки зодиака в марте

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До конца зимы остались считанные дни. Совсем скоро в свои права должна вступить долгожданная весна. Это время года традиционно связано с новыми надеждами и оживлением. О том, представителям каких зодиакальных домов больше всего повезет в марте, рассказали звезды.
Ситуация на международной арене обостряется все сильнее
Легендарный телеведущий и мастер Высшей школы "Останкино" Артур Цветков (vj Арчи) в эти дни отдыхает в любимом звездами отеле Заполярья - Cedar Grass Териберка. Там с ним и встретился корреспондент "Утро.ру".