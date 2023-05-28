Приметы на 28 мая: что нельзя делать в день Пахома Теплого

Приметы на 28 мая: что нельзя делать в день Пахома Теплого
Фото: unsplash.com
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По погоде судили о предстоящем лете

В православии принято вспоминать 28 мая 2023 года преподобного Пахомия Великого. В его честь день и получил название Пахом Теплый, Пахомов день или Пахом-бокогрей. Считается, что если погода в праздник оказалась теплой, то и лето будет таким же.

Что можно делать 28 мая

  • Принято сеять пшеницу, овес, а также лен. Люди верили, что после этого посевы будут хорошо всходить.
  • Обязательно следовало посадить огурцы в огороде.
  • Все полевые и огородные дела стремились закончить до обеда, чтобы урожай не пропал.
  • Также была необходима уборка в доме.

Что нельзя делать 28 мая

  • Запрещаются любые посевные работы во второй половине дня.
  • Нельзя использовать в этот день чужое полотенце.
  • Недопустимо брать чужие деньги в руки.
  • Одинокие девушки не должны рассказывать о своих любовных секретах, иначе никогда не выйдут замуж.

Приметы на 29 мая

  • Восход красный – лето окажется пожароопасным.
  • Теплый день сулит теплое лето.
  • Если калина покрылась пышными серьгами, то в этом году уродится овес.

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