Приметы на 29 мая: что нельзя делать в день Федора Житника

Крестьяне сеяли хлебные злаки

Православная церковь вспоминает 29 мая святого Федора Освященного, жившего во времена раннего христианства в Египте. Он был одним из первых священников. В 14-летнем возрасте покинул отчий дом, поселившись в одном из монастырей – даже отказался видеться с матерью.

Традиции и обычаи

Феодор Освященный был прославлен даром чудотворства. Поэтому крестьяне просили святого о богатом хлебном урожае. В конце мая был последний срок, когда можно было сажать хлебные злаки – пшеницу, рожь, овес и ячмень.

А на Руси готовились к свадьбам – считали, что наступило самое подходящее время. По поверью, подготовка в конце весны сулила счастье супругам.

Что нельзя делать в день Федора Житника

Запреты, в основном, касались бракосочетания. Мать жениха не могла выбирать невесте свадебную одежду и полотенце молодым под ноги – это могло привести к ссоре свекрови с невесткой. Не стоило брать у родных обручальные кольца, чтобы будущие супруги друг другу не лгали.

Приметы на 29 мая



