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25 марта православная церковь отдает дань памяти религиозному деятелю Феофану. На Руси в этот день праздновали окончательное завершение зимнего периода. Считалось, что к Феофану снежные покровы полностью сходят с земли.
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