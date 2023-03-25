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26 марта православные вспоминают заслуги перед церковью знаменитого святого Никифора Исповедника. Этот религиозный деятель прославился тем, что готов был отдать жизнь, защищая иконы от противников христианства.
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