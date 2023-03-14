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15 марта православная церковь отдает дань памяти выдающемуся религиозному деятелю Федоту Киринейскому. Епископ посвятил свою жизнь служению Богу и распространил христианство среди многих людей.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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