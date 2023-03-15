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Православная церковь вспоминает 16 марта мученика Евтропия Амасийского, жившего в III-IV веках. Император Максимиан приказал подвернуть подвергал Евтропия пыткам, чтобы тот отрекся от веры во Христа. Попытки были тщетны, и в 208 году Евтропий принял мученическую смерть.
Традиции и обычаи
На Евтропиев день крестьяне проводили множество обрядов. Один из самых известных – обращение к солнцу, которое было нужно для того, чтобы снежные покровы поскорее сошли с земли. А еще светило просили о защите посевов от болезней, вредителей и сглазов.
Крестьяне старались в этот день держаться подальше от леса – можно было встретить медведя, который вот-вот проснулся после долгой зимней спячки.
А еще запрещалось давать деньги в долг, ругаться, спорить и затевать ссоры.
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