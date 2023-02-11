Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в Трехсвятие

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Православные 12 февраля 2023 года чтут память трех святых – Василия Великого, Иоанна Злотоуста и Григория Богослова. Иначе этот праздник называется Собор трех святителей. В народе день прозвали Васильевым днем или Трехсвятием.
Раньше этот день был последним среди всех зимних, поэтому по нему было принято судить о предстоящей погоде. Зависимость была обратная – если день выдался теплым, то скоро придут морозы.
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