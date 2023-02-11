Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в Трехсвятие

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в Трехсвятие
Фото: unsplash.com
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Категорически запрещалось ходить в лес

Православные 12 февраля 2023 года чтут память трех святых – Василия Великого, Иоанна Злотоуста и Григория Богослова. Иначе этот праздник называется Собор трех святителей. В народе день прозвали Васильевым днем или Трехсвятием.

Что можно делать 12 февраля

  • Обязательно нужно было провести в доме уборку. Все начинают с полов, затем поднимаются выше, протирая пыль, а дальше делают другие положенные дела.
  • Девушки в этот день привораживали парней. Они вешали на деревья красные ленты с именем понравившегося им юноши.
  • Нужно было мириться 12 февраля тем, кто в ссоре. 
  • Праздник традиционно проводили в кругу семьи.

Что нельзя делать 12 февраля

  • Запрещалось ходить в лес, иначе звери могут порвать ослушавшегося на кусочки.
  • Рукоделие было под запретом. Особенно это касалось шитья и вязания. 
  • Было недопустимо ложиться спать в постель, которую давно не меняли.

Приметы на 12 февраля

Раньше этот день был последним среди всех зимних, поэтому по нему было принято судить о предстоящей погоде. Зависимость была обратная – если день выдался теплым, то скоро придут морозы.  

Если прилетели грачи, то год окажется неурожайным. 

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