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13 февраля православная церковь отдает дань памяти известному религиозному деятелю святому Никите. Наши предки связали этот праздник с народными гуляньями, в результате чего день стали называть Никитой Пожарником. Считалось, что молитвы, обращенные к святому, помогут избавиться от хворей и укрепить иммунитет.
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