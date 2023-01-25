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На Руси считали, что 26 января является одним из самых холодных дней в году. Именно поэтому на эту дату старались назначить семейный ужин и в целом проводили время с родными и близкими – выходить на улицу в стужу никому не хотелось.
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