Приметы на 27 января: что нельзя делать на святую Нину

Приметы на 27 января: что нельзя делать на святую Нину
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Особым почетом пользуется домашняя живность

27 января православная церковь вспоминает жизнь знаменитой религиозной деятельницы Нины. Известная грузинская царица положила всю свою жизнь на служение вере в Иисуса Христа. В народе этот праздник также связали с заботой о домашней живности.


Что нельзя делать 27 января


Для наших предков под запретом было грубое отношения к скотине. В современных реалиях в эту дату с особой лаской следует отнестись к домашним питомцам. Жестокое обращение с животными может навлечь на человека большую беду, вплоть до страшного заболевания.

С осторожностью следует относиться к косметическим процедурам. На святую Нину не стоит ходить к парикмахеру, также лучше перенести и другие процедуры красоты. Вмешательство во внешность может привести к разочарованию в будущем.

Не стоит в эту дату подводить финансовые итоги. Пересчет денег и планирование будущих трат является дурной приметой, которая сулит образование финансовой дыры в бюджете.

Приметы на 27 января


Если на растениях появился иней, скоро погода заметно потеплеет.

Трескучие морозы на Нину обещают жаркий летний период.

Если за окном громко каркают вороны, значит, скоро начнется сильная метель.

Беспокойство домашних животных говорит о том, что в ближайшие недели погода будет ненастной.

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