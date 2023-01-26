Особым почетом пользуется домашняя живность

27 января православная церковь вспоминает жизнь знаменитой религиозной деятельницы Нины. Известная грузинская царица положила всю свою жизнь на служение вере в Иисуса Христа. В народе этот праздник также связали с заботой о домашней живности.





Что нельзя делать 27 января

Приметы на 27 января

Для наших предков под запретом было грубое отношения к скотине. В современных реалиях в эту дату с особой лаской следует отнестись к домашним питомцам. Жестокое обращение с животными может навлечь на человека большую беду, вплоть до страшного заболевания.С осторожностью следует относиться к косметическим процедурам. На святую Нину не стоит ходить к парикмахеру, также лучше перенести и другие процедуры красоты. Вмешательство во внешность может привести к разочарованию в будущем.Не стоит в эту дату подводить финансовые итоги. Пересчет денег и планирование будущих трат является дурной приметой, которая сулит образование финансовой дыры в бюджете.Если на растениях появился иней, скоро погода заметно потеплеет.Трескучие морозы на Нину обещают жаркий летний период.Если за окном громко каркают вороны, значит, скоро начнется сильная метель.Беспокойство домашних животных говорит о том, что в ближайшие недели погода будет ненастной.