Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория-летоуказателя

По этому дню судили о том, каким окажется будущее лето
Православные 23 января 2023 года почитают память Святого Грирория, который в годы своей жизни являлся известным философом и богословом. В народе день получил название в его честь, он связан с первой капелью.
Что можно делать 23 января
Было принято обязательно класть в рот хлебные крошки после нарезки клеба – верили, что так можно обрести крепкое здоровье.
Нужно было приготовить блюдо из мяса.
Труд в этот день был необходим. Верили, что тот, кто проделает много работы сможет привлечь к себе удачу.
Что нельзя делать 23 января
Запрещалось выбрасывать хлебные крошки, иначе лишишься здоровья.
Было недопустимо говорить о своих недугах и жаловаться на недомогание.
Нельзя было выносить из дома мусор, чтобы случайно не прихватить с собой семейное счастье.
Хвастовство было под запретом. Иначе можно остаться без того, о чем хвалишься.
Говорить бранные слова в этот день тоже было нельзя.
Старались не мыть посуду в гостях, поскольку так можно было навлечь беды на дом хозяев.
Упавшие в этот день на пол ложки не поднимали до следующего дня. В противном случае в дом может прийти злой человек, который навлечет на домашних беды.
Приметы на 23 января
Если в этот день иней – жди мокрого лета.
Ясная погода сулит засушливую летнюю пору.
Если облака летят высоко – в ближайшие дни будет хорошая погода.