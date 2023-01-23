У крестьян было принято топить печи, чтобы не замерзнуть и не попасться нечистым силам

Православная церковь чтит 24 января святого Феодосия Великого. Именно он заложил основы общежитского устава для монахов в древней Палестине.

Святой родился в Каппадокии в V веке нашей эры. Во время странствия в Иерусалим Феодосию довелось побывать на многих местах, которые были отмечены в Евангелии. Долгое время искал уединения, странствуя по пустыне, где, по преданию, останавливались на пути к поклону Иисусу волхвы.

Вокруг Феодосия начали останавливаться единомышленники. В скором времени образовалась община, и святой возвел монастырь, где находили приют бездомные, больные и немощные.

Традиции и обычаи

На Феодосия топили печи, собираясь большими компаниями. Женщины занимались рукоделием. Традиционно отправлялись друг к другу в гости – преимущественно, навещали родственников. Обязательным было чаепитие с медом и вареньем из лесных ягод.

Что нельзя делать в день Феодосия

Нельзя было замерзать – холод приносил нечисть, поэтому в святки от морозов дома избавлялись единственным доступным методом – топили печь. Простуда в такой день, считалось в старину, было делом опасным и непростым.

Приметы на 24 января