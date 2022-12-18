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Православная церковь вспоминает 19 декабря Николая Чудотворца, которого в народе прозвали Николаем зимним. У людей считается, что святой помогает от болезней и бед – к нему в этот день и обращались за помощью.
Традиции и обычаи
По писанию, именно Николай Чудотворец спас город Мир от голода, воскресив погибшего при шторме моряка. Считается, что именно он – первый спаситель людей в болезнях и бедах. Поэтому к нему и следует обращаться в просьбах и молитвах.
19 декабря было принято дарить детям подарки – можно положить прямо под подушку. Тем, кто хорошо себя вел, от Николая дарили сладости. Ну а провинившимся и шалунам дарили лозину в качестве напоминания о том, что поведение нужно изменить.
Что нельзя делать в день Николая Зимнего
Под запретом осуждения и ссоры – день нужно проводить в веселье и радости, а также подготовке к новогодним праздникам. Нельзя выполнять тяжелую работу, убираться по дому и рукодельничать. А еще в гости не приходили с пустыми руками.
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