Приметы на 20 декабря: что нельзя делать в Амвросимов день

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Праздник считался подготовительным перед Рождеством

Православные вспоминают во вторник 20 декабря проповедника Амвросия Медиоланского. Он был очень авторитетным священником. В народе день прозвали в его честь и считали, что он непосредственно связан с подготовкой к Рождеству. 

Что можно делать 20 декабря

  • Обязательно нужно было соблюдать пост перед праздниками.
  • Девушки по традиции рукодельничали.
  • Самые старшие женщины в семье должны были испечь хлеб с маком, чесноком и разными травами – так привлекали в дом благополучие. 
  • Мужчины занимались мясными приготовлениями.

Что нельзя делать 20 декабря

  • Мытье головы для одиноких девушек было под запретом.
  • Нашедшие избранника, но так и не сыгравшие свадьбу не должны были расчесываться.
  • Не допускалось проводить праздник вдалеке от семьи.
  • Стирка в этот день была недопустимой.
  • Громкие смех и песни запрещались.

Приметы на 20 декабря

  • Если в этот день пошел не то дождь, не то снег – лето окажется богатым на осадки.
  • Выпал твердый снег – жди засушливого лета.
  • Вокруг солнца появился туманный ореол – скоро придет сильная метель. 
  • Облака попрятались – к снегопаду. 

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