Приметы на 20 декабря: что нельзя делать в Амвросимов день

Праздник считался подготовительным перед Рождеством

Православные вспоминают во вторник 20 декабря проповедника Амвросия Медиоланского. Он был очень авторитетным священником. В народе день прозвали в его честь и считали, что он непосредственно связан с подготовкой к Рождеству.

Что можно делать 20 декабря

Обязательно нужно было соблюдать пост перед праздниками.

Девушки по традиции рукодельничали.

Самые старшие женщины в семье должны были испечь хлеб с маком, чесноком и разными травами – так привлекали в дом благополучие.

Мужчины занимались мясными приготовлениями.

Что нельзя делать 20 декабря

Мытье головы для одиноких девушек было под запретом.

Нашедшие избранника, но так и не сыгравшие свадьбу не должны были расчесываться.

Не допускалось проводить праздник вдалеке от семьи.

Стирка в этот день была недопустимой.

Громкие смех и песни запрещались.

Приметы на 20 декабря