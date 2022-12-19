Приметы на 20 декабря: что нельзя делать в Амвросимов день
Праздник считался подготовительным перед Рождеством
Православные вспоминают во вторник 20 декабря проповедника Амвросия Медиоланского. Он был очень авторитетным священником. В народе день прозвали в его честь и считали, что он непосредственно связан с подготовкой к Рождеству.
Что можно делать 20 декабря
- Обязательно нужно было соблюдать пост перед праздниками.
- Девушки по традиции рукодельничали.
- Самые старшие женщины в семье должны были испечь хлеб с маком, чесноком и разными травами – так привлекали в дом благополучие.
- Мужчины занимались мясными приготовлениями.
Что нельзя делать 20 декабря
- Мытье головы для одиноких девушек было под запретом.
- Нашедшие избранника, но так и не сыгравшие свадьбу не должны были расчесываться.
- Не допускалось проводить праздник вдалеке от семьи.
- Стирка в этот день была недопустимой.
- Громкие смех и песни запрещались.
Приметы на 20 декабря
- Если в этот день пошел не то дождь, не то снег – лето окажется богатым на осадки.
- Выпал твердый снег – жди засушливого лета.
- Вокруг солнца появился туманный ореол – скоро придет сильная метель.
- Облака попрятались – к снегопаду.