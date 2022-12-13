Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в день святого Наума
Праздник сопутствовал ученикам и учителям
Православные по традиции вспоминают 14 декабря одного из 12 малых пророков Наума. Он считался покровителем людей, которые приобретают новые знания. Поэтому в народе ему дали прозвище Грамотник, а сам прадник получил название Наум на ум.
Что можно делать 14 декабря
- Было принято отправлять детей на учебу. А учителей приглашать в дома и устраивать праздничные мероприятия.
- Также молились о благославении для себя и детей, чтобы получить от святого хорошую идею или помощь в обретении знаний.
Что нельзя делать 14 декабря
- Любые комплименты, которые касались умственных способностей или талантов человека были под запретом. Верили, что это приведет к потере ума или появятся проблемы в учебе.
- Запрещалось читать во время еды.
- Было недопустимо оставлять книгу в открытом состоянии. Иначе нечисть сможет проникнуть в голову человека.
- Ходить поздно вечером по улицы не разрешалось.
- После произнесения важной речи не допускалось смотреть в зеркало.
Приметы на 14 декабря
- Ветер дует с севера – жди похолодания.
- Звезды ночью горят ярко и мерцают – скоро придет вьюга.
- Если собачий лай плохо слышно, то скоро будет снегопад.