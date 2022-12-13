Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в день святого Наума

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Праздник сопутствовал ученикам и учителям

Православные по традиции вспоминают 14 декабря одного из 12 малых пророков Наума. Он считался покровителем людей, которые приобретают новые знания. Поэтому в народе ему дали прозвище Грамотник, а сам прадник получил название Наум на ум. 

Что можно делать 14 декабря

  • Было принято отправлять детей на учебу. А учителей приглашать в дома и устраивать праздничные мероприятия.
  • Также молились о благославении для себя и детей, чтобы получить от святого хорошую идею или помощь в обретении знаний.

Что нельзя делать 14 декабря

  • Любые комплименты, которые касались умственных способностей или талантов человека были под запретом. Верили, что это приведет к потере ума или появятся проблемы в учебе. 
  • Запрещалось читать во время еды. 
  • Было недопустимо оставлять книгу в открытом состоянии. Иначе нечисть сможет проникнуть в голову человека. 
  • Ходить поздно вечером по улицы не разрешалось.
  • После произнесения важной речи не допускалось смотреть в зеркало.

Приметы на 14 декабря

  • Ветер дует с севера – жди похолодания.
  • Звезды ночью горят ярко и мерцают – скоро придет вьюга.
  • Если собачий лай плохо слышно, то скоро будет снегопад. 

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