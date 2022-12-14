Приметы на 15 декабря: что нельзя делать в день Аввакума

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Ремонт в доме считался недопустимым

В четверг православные отмечают день, посвященный пророку Аввакуму. О его жизни известно немногое, но он является одним из двенадцати малых пророков. В народе праздник прозвали Абакумовым днем. 

Что можно делать 15 декабря

  • Считалось, что нужно выкуривать из дома невидимых зловредных существ. Для этого проводили специальные ритуалы и заговоры.
  • Малышей обязательно брали на руки с раннего утра и читали над ними молитву, чтобы защитить от недугов.
  • Днем обязательно устраивали катания на санях.
  • Девушки должны были собираться вместе и заниматься рукоделием.

Что нельзя делать 15 декабря

  • Любые ремонтные работы в доме были под запретом. Верили, что так можно разозлить Домового.
  • Молодые и незамужние девушки не должны были в этот день веселиться. 
  • Пышные застолья также были под запретом.
  • Матерям запрещалось кричать на детей, иначе они будут маяться от бессоницы.
  • Громкий смех в этот день считался недопустимым.

Приметы на 15 декабря

  • Если ночью около Луны появился туман – будет метель.
  • Снежный день сулит хороший травяной урожай.
  • Кошка весь день на печи спит – жди похолодания. Если на полу сон проводит, то скоро потеплеет.
  • Сильный ветер утром – к бурану. 

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