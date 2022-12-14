Приметы на 15 декабря: что нельзя делать в день Аввакума

Ремонт в доме считался недопустимым

В четверг православные отмечают день, посвященный пророку Аввакуму. О его жизни известно немногое, но он является одним из двенадцати малых пророков. В народе праздник прозвали Абакумовым днем.

Что можно делать 15 декабря

Считалось, что нужно выкуривать из дома невидимых зловредных существ. Для этого проводили специальные ритуалы и заговоры.

Малышей обязательно брали на руки с раннего утра и читали над ними молитву, чтобы защитить от недугов.

Днем обязательно устраивали катания на санях.

Девушки должны были собираться вместе и заниматься рукоделием.

Что нельзя делать 15 декабря

Любые ремонтные работы в доме были под запретом. Верили, что так можно разозлить Домового.

Молодые и незамужние девушки не должны были в этот день веселиться.

Пышные застолья также были под запретом.

Матерям запрещалось кричать на детей, иначе они будут маяться от бессоницы.

Громкий смех в этот день считался недопустимым.

Приметы на 15 декабря