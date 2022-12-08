Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день
По этому дню судили о погоде на всю зиму
В православии 9 декабря отмечается годовщина освящения храма Георгия Победоносца. Святогото на Руси также называли Юрием, поэтому день получил название в его честь.
Что можно делать 9 декабря
- Считалось, что нужно обязательно утеплить погреб.
- Делали специальные обряды, чтобы сберечь домашний скот. К примеру, бросали горячие угли в прорубь.
- Традиционно пекли печенье в форме лошадей.
- Мужчины обязательно парились в бане, чтобы обрести сил.
- Обязательно выплачивали все долги.
Что нельзя делать 9 декабря
- Запрещалось охотится, поскольку верили, что в лесу в этот день возрастает волчья активность.
- Все финансовые дела в этот день считались нежелательными.
- Путешествия были под запретом.
- Нельзя было целовать человека на прощание, когда он покидал дом.
- Старались не есть кислые продукты, чтобы грядущий год не оказался неудачным.
- Если кошелек падал, его не разрешалось поднимать. Вместо этого просили мимо проходящего человека подать предмет.
Приметы на 9 декабря
- Вода в этот день спокойная в водоемах – жди теплой зимы.
- Морозный день предвещает холодный зимний период.
- Если ветер дует с севера – будут сильные морозы.
- Снега много намело – следующий год окажется урожайным.