Православные отмечают крупный церковный праздник

10 декабря – важный день для всех православных жителей нашей страны. В эту дату отмечают праздник иконы Божией Матери Знамение. На Руси считали, что вознесенная этой иконе молитва может помочь справиться с любыми жизненными трудностями.



Что нельзя делать 10 декабря

Если за окном стоит хорошая погода, не стоит заниматься домашними делами. Лучше провести как можно больше времени на свежем воздухе.

Под особым запретом рукоделие и работы с нитками. Считалось, что таким образом можно "зашить тепло", и жесткие морозы будут стоять до самой весны.

Заядлым рыбакам лучше отложить любимое занятие на более благоприятный день. Наши предки верили, что в эту дату активизируются обитающие в водоемах злые силы, которые могут серьезно навредить человеку.

Особо внимательными нужно быть с острыми предметами. Порезаться на Знамение – дурной знак, возможно кто-то точит на вас зуб.

Приметы на 10 декабря

На небе ярко блестят звезды – скоро начнутся сильные морозы.

Услышать пение птиц за окном – к скорому улучшению погоды.

Небо залила красная заря – скоро на улице разгуляются мощные ветра.