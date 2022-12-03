Приметы на 3 декабря: что нельзя делать в Проклов день

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В православии 3 декабря принято чтить память аскета Григория Декаполита. При жизни он получил славу предсказателя. Также этот день связан с архиепископом Проклом, из-за чего в народе день прозвали Прокловым. Верили, что в этот праздник нечисть может разбушеваться.
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