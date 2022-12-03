Приметы на 4 декабря: что нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Люди традиционно устраивали зимние гуляния
У православных 4 декабря – самый поздний праздник из двунадесятых. День Введения во храм Пресвятой Богородицы. Родители привели Марию в Иерусалимский храм, пообещав, что девочка отдаст жизнь служению Богу. В народе день стали называть "Введением" или "Ведянские ярмарки".
Что можно делать 4 декабря
- Нужно было устраивать гуляния на морозе – кататься на санках, лепить снеговиков.
- Устраивали торги – продавали сани и другие зимние товары.
- Верили, что в этот день Зима разъезжает на санях. Поэтому народ старался привести транспорт в хорошее состояние, чтобы ее не разгневать.
Что нельзя делать 4 декабря
- Пышные застолья были под запретом – иначе в семью придут беды.
- Старались не раскапывать лопатой землю, поскольку верили, что сейчас она отдыхает, и тревожить ее нельзя.
- Запрещалось ругать домашний скот и питомцев.
- Разговоры о нечистой силе были недопустимы.
Приметы на 4 декабря
- Если день выдался морозным – жди холодную зиму.
- Много облаков на небе – скоро погода испортится.
- Морозный день сулит теплое лето.
- Приход настоящей зимы к хлебному урожаю в следующем году.
- Пасмурно в этот день – хорошего урожая не жди.