Приметы на 4 декабря: что нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Люди традиционно устраивали зимние гуляния

У православных 4 декабря – самый поздний праздник из двунадесятых. День Введения во храм Пресвятой Богородицы. Родители привели Марию в Иерусалимский храм, пообещав, что девочка отдаст жизнь служению Богу. В народе день стали называть "Введением" или "Ведянские ярмарки".

Что можно делать 4 декабря

  • Нужно было устраивать гуляния на морозе – кататься на санках, лепить снеговиков.
  • Устраивали торги – продавали сани и другие зимние товары. 
  • Верили, что в этот день Зима разъезжает на санях. Поэтому народ старался привести транспорт в хорошее состояние, чтобы ее не разгневать.

Что нельзя делать 4 декабря

  • Пышные застолья были под запретом – иначе в семью придут беды. 
  • Старались не раскапывать лопатой землю, поскольку верили, что сейчас она отдыхает, и тревожить ее нельзя.
  • Запрещалось ругать домашний скот и питомцев.
  • Разговоры о нечистой силе были недопустимы.

Приметы на 4 декабря

  • Если день выдался морозным – жди холодную зиму. 
  • Много облаков на небе – скоро погода испортится.
  • Морозный день сулит теплое лето. 
  • Приход настоящей зимы к хлебному урожаю в следующем году. 
  • Пасмурно в этот день – хорошего урожая не жди. 

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