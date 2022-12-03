Приметы на 4 декабря: что нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Люди традиционно устраивали зимние гуляния

У православных 4 декабря – самый поздний праздник из двунадесятых. День Введения во храм Пресвятой Богородицы. Родители привели Марию в Иерусалимский храм, пообещав, что девочка отдаст жизнь служению Богу. В народе день стали называть "Введением" или "Ведянские ярмарки".

Что можно делать 4 декабря

Нужно было устраивать гуляния на морозе – кататься на санках, лепить снеговиков.

Устраивали торги – продавали сани и другие зимние товары.

Верили, что в этот день Зима разъезжает на санях. Поэтому народ старался привести транспорт в хорошее состояние, чтобы ее не разгневать.

Что нельзя делать 4 декабря

Пышные застолья были под запретом – иначе в семью придут беды.

Старались не раскапывать лопатой землю, поскольку верили, что сейчас она отдыхает, и тревожить ее нельзя.

Запрещалось ругать домашний скот и питомцев.

Разговоры о нечистой силе были недопустимы.

Приметы на 4 декабря