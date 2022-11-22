Приметы на 22 ноября: что нельзя делать на Матрену Зимнюю

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От косметологических процедур лучше воздержаться

22 ноября было важным днем для наших предков. На Руси считали, что именно с этой даты зимний период вступает в свои права. То, какой будет погода на Матрену Зимнюю, определит суровость предстоящих морозов.

Что нельзя делать 22 ноября

В эту дату необходимо бдительно следить за своими вещами. Нельзя ничего отдавать чужим людям. Вместе с потерянной или отданной вещью может уйти вся удача.

Стоит воздержаться от косметологических процедур. Стрижка, маникюр и даже безобидная маска для кожи лица могут негативно сказаться на здоровье человека.

Родным и близким нельзя припоминать былые обиды. Из небольшого конфликта может разрастись огромная ссора с самыми плачевными последствиями.

Приметы на 22 ноября

Если на улице виден иней – зима будет очень морозной.

По улицам стелется туман – оттепель настанет раньше обычного.

Снежные завалы предвещают скорое начало снегопадов.

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