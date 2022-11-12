Приметы на 13 ноября: что нельзя делать в Никодимов день

продолжениеПриметы на 14 ноября: что нельзя делать в день Кузьмы
Предки в этот день чтили рыбаков и охотников

Православная церковь отмечает 13 ноября Никодимов день, который называли "юровой". Предки почитали охотников и рыбаков, женщины готовили зимние закуты, куда переводили кур в холодный сезон, мужчины уходили на несколько месяцев на ловлю красной рыбы.

Традиции и обычаи

13 ноября считалось особым днем, когда особо удачлива рыбалка и охота. Предки в эту дату готовили блюда из курятины, крестьяне же занимались в основном ловлей рыбы. По поверью, первый улов необходимо было продать, а с полученных средств купить свечку для храма – чтобы обеспечить себе удачный сезон.

Что нельзя делать в Никодимов день

Запрещалась лишняя трата средств, вместо гулянок было принято заниматься хозяйством и работой по дому. Под запретом были деньги в долг. В старину также верили, что все ссоры в доме в этот день были не к добру.

Приметы на 13 ноября

  • Снегири поют – к скорому снегу;
  • Медведь сделал себе берлогу на пригорке – весной ждать половодья;
  • Воробьи расчирикались – к теплой погоде.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей