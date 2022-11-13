Приметы на 14 ноября: что нельзя делать в день Кузьмы
Праздник связан с массой поверий о домашней птице
В православии в понедельник 14 ноября принято вспоминать Косьму и Дамиана, который также называют Кузьма и Демьян. Они считаются чудотворцами и целителями, а в народе их называли покровителями домашней птицы и брака.
Что можно делать 14 ноября
- Нужно было праздновать курьи именины – отправлять птиц в качестве подарка родне и друзьям.
- Все снесенные в этот день яйца считались лечебными, поэтому из них готовили специальные блюда.
- Считалось, что нужно зарубить петуха. Его лапы забрасывали на крышу избы, чтобы другие куры оставались здоровыми и сытыми.
Что нельзя делать 14 ноября
- Лишние траты были под запретом. В противном случае человеку в будущем придется жить в лишениях.
- Одиноким девушкам запрещалось в этот день грустить.
- Кто-то обязательно должен всегда оставаться в доме и закрывать за уходящими дверь. Иначе из жилья может уйти благополучие.
- Запрещалось смотреть в глаза просящим милостыни, если человек дает их денег.
Приметы на 14 ноября
- Если день снежный, то весной жди паводков.
- Если теплая погода, то зима окажется такой же.
- Деревья до сих пор стоят в листве – зима будет суровой, а год – неурожайным.
- На реках лед появился – он продержится до прихода весны.