Праздник связан с массой поверий о домашней птице

В православии в понедельник 14 ноября принято вспоминать Косьму и Дамиана, который также называют Кузьма и Демьян. Они считаются чудотворцами и целителями, а в народе их называли покровителями домашней птицы и брака.

Что можно делать 14 ноября

Нужно было праздновать курьи именины – отправлять птиц в качестве подарка родне и друзьям.

Все снесенные в этот день яйца считались лечебными, поэтому из них готовили специальные блюда.

Считалось, что нужно зарубить петуха. Его лапы забрасывали на крышу избы, чтобы другие куры оставались здоровыми и сытыми.

Что нельзя делать 14 ноября

Лишние траты были под запретом. В противном случае человеку в будущем придется жить в лишениях.

Одиноким девушкам запрещалось в этот день грустить.

Кто-то обязательно должен всегда оставаться в доме и закрывать за уходящими дверь. Иначе из жилья может уйти благополучие.

Запрещалось смотреть в глаза просящим милостыни, если человек дает их денег.

Приметы на 14 ноября