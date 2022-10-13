Приметы на 14 октября: что нельзя делать в Покров день

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Крестьяне ждали, когда выпадет первый снег

Православная церковь отмечает 14 октября Покров день – праздник связан с одной из наиболее популярных погодных примет. Считалось, что именно в этот день выпадает первый снег.

Традиции и обычаи

На Руси в этот период по традиции с первым снегом начинался "свадебный сезон" – после сбора урожая искали счастья для молодых, которые обручались после первого признака зимы. Считалось, что Богородица дарует счастье в Покров день девушке, если она поставит свечку в храме раньше всех.

Незамужние девушки в этот день ходили с платком на голове – он и считался покровом, под которым порядок наводила Богородица, занимаясь поисками суженого.

Что нельзя делать в Покров день

Не принято было в этот день заниматься уборкой и делами по дому. Пироги пекли накануне вечером. Под запретом сквернословие, в особенности с родными и близкими. Обходились в этот день без спиртного.

Приметы на 14 октября

  • Какая погода на Покров – такая будет и зима;
  • Ветер подул с востока и запада – к суровой зиме;
  • Листья на деревьях остались – к сильным морозам.

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