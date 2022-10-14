Приметы на 15 октября: что нельзя делать в день Куприяна
Девушки проводили время за посиделками
Православные отмечают 15 октября праздник в честь святых Куприяна и Устиньи. В народе верили, что в этот день они могут получить защиту от нечисти, злах духов и проклятий.
Что можно делать 15 октября
- Считалось, что с этого дня нужно сеять на зиму свеклу, морковь, пастернак и чеснок.
- Девушкам было положено провести день за посиделками, если он выпадал на выходной. Если нет, то нужно было заниматься шитьем.
- День считается благоприятным для решения финансовых проблем. Особенно удачно будут складываться ремонт или строительство.
- По поверью, лучше всего в этот день – молчать.
Что нельзя делать 15 октября
- Ссоры и ругань были под запретом. Иначе человека могут настигнуть темные силы и навлечь на него беды.
- Старались не давать в этот день обещаний, поскольку верили, что они не исполнятся.
- Было запрещено переезжать. В противном случае случится какая-то неприятоность.
- Работы в саду с цветами были неблагоприятными.
- Ночевки под чужой крышей были недопустимы в этот день.
- Алкоголь пить тоже было нельзя.
Приметы на 15 октября
- Куры начали хохлиться – жди скорых заморозков.
- Если белка начисто сменила шерстку, то жди благоприятной зимы.
- Сильный листопад в этот день сулит холода.
- Если скотина во время прогулки сама стала возвращаться в загон, то скоро будет непогода.