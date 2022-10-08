Приметы на 9 октября: что нельзя делать в Ианнов день
Народ во всю готовился в это время к приближению зимы
Православные 9 октября чтут память одного из 12 апостолов, единственного, кто умер собственной смертью, Иоанна Богослова. В его честь день назвали Иоанновым. Также в этот праздник принято вспоминать святителя Тихона.
Что нельзя делать 9 октября
- Запрещалось в этот день употреблять в пищу лук или чеснок.
- На перекрестках не ели, не зевали, а также не считали деньги.
- Старались не резать овощи. Иначе в следующем году будет плохой урожай.
- Старую обувь надевать в этот день было не принято, чтобы не столкнуться с неприятностями в будущем.
- Конфликты с родственниками в этот день были недопустимы, большая ссора может обернуться большой бедой.
- Под запретом были путешествия в темное время суток. Считалось, что нечисть может подкарауливать путников на перекрестках.
- Любая работа до обеда была недопустима.
- Веселье в этот день считалось грехом. Под запретом были и венчания.
Приметы на 9 октября
- Если в этот день пошел снег, то в январе пройдет три оттепели.
- Пошел дождь – такая погода сохранится еще на три дня.
- Листопад подходит к концу – зима окажется суровой.
- Если нет перепадов температуры в течение дня, то жди непогоды.