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Православная церковь вспоминает 10 октября преподобного Савватия, который является одним из основателей Соловецкого монастыря – вместе с преподобным Германом, который с ним решил отправиться в отшельничество и жить на Соловецком острове в Белом море.
Традиции и обычаи
День считался символом скорейшего прихода холодного сезона, поэтому крестьяне, которые в хозяйстве разводили пчел, прекращали держать своих насекомых в пасеках и убирали тех в омшаники.
Дети же по наставлению старших отправлялись на церковную службу, где читали молитву перед иконой преподобного Савватия. О нем говорили как о покровительствующем морали и нравственной чистоте.
На ужин ставили блюда, сделанные из меда. Чаще всего – блины, выпечка с киселем и медовухой.
Под запретом тяжелый физический труд – исключение может распространяться лишь приготовление пчел к зиме. Считали, что любое другое дело, выполненное в день Савватия, окажется явно бесполезным для семьи и будет никому не нужно – ни соседям, ни близким, ни силам свыше.
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