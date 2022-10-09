Приметы на 10 октября: что нельзя делать в день Савватия Пчельника

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Крестьяне ждали прихода холодов

Православная церковь вспоминает 10 октября преподобного Савватия, который является одним из основателей Соловецкого монастыря – вместе с преподобным Германом, который с ним решил отправиться в отшельничество и жить на Соловецком острове в Белом море.

Традиции и обычаи

День считался символом скорейшего прихода холодного сезона, поэтому крестьяне, которые в хозяйстве разводили пчел, прекращали держать своих насекомых в пасеках и убирали тех в омшаники.

Дети же по наставлению старших отправлялись на церковную службу, где читали молитву перед иконой преподобного Савватия. О нем говорили как о покровительствующем морали и нравственной чистоте. 

На ужин ставили блюда, сделанные из меда. Чаще всего – блины, выпечка с киселем и медовухой. 

Что нельзя делать в день Савватия Пчельника

Под запретом тяжелый физический труд – исключение может распространяться лишь приготовление пчел к зиме. Считали, что любое другое дело, выполненное в день Савватия, окажется явно бесполезным для семьи и будет никому не нужно – ни соседям, ни близким, ни силам свыше.

Приметы на 10 октября

  • Дождь пошел – снега ждать ровно через сорок дней;
  • Облака плывут по небу с юга на север – к беде;
  • Шишки висят на хвойных деревьях – к холодной зиме.

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