Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в Людмилин день
День считался удачным для похода в баню
В четверг, 29 сентября принято почитать память мученицы Людмилы, которую убила невестка за ее верность христианству. Из-за этого день принято называть Людмилиным, либо Ефимовым – в честь другой великомученицы Евфимии Всехвальной.
Что можно делать 29 сентября
- Нужно было стричь овец и изготавливать из меха валенки.
- Женщины должны были готовить блюда из капусты.
- Обязательно ходили всем семейством в баню, чтобы на год избавиться от всех недугов.
- Было принято гадать.
Что нельзя делать 29 сентября
- Запрещалось обрезать ногти на руках и ногах, чтобы не заболеть.
- В этот день возлюбленные старались не целоваться, чтобы не разлучиться в будущем.
- Заниматься новым делом было нельзя, иначе человеку будут предстоять долгие трудности.
- Люди не носили грязную и рваную одежду, чтобы не навредить своей репутации.
- Запрещалось ловить и есть рыбу.
- День считался крайне неподходящим для переезда.
Приметы на 29 сентября
- По куриным или утиным костям судили о предстоящей зиме – если они толстые, с большим количеством жира, то предстояли сильные холода.
- Если погода теплая и сухая, то зима будет поздней.
- Гром в этот день сулит холодную зиму без снега.
- Листья пожелтели, но не опали – осень будет длиться долго.